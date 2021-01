Napoli-Spezia, formazioni ufficiali: Lozano centravanti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lozano centravanti. Questa è la novità di Gattuso in Napoli-Spezia. Ecco la formazione ufficiale del Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano. Gattuso conferma Ospina tra i pali e Petagna in panchina. Al suo posto gioca Politano con Lozano centravanti. Insigne a sinistra. Il centrocampo è sempre lo stesso, così come la difesa vista che Koulibaly è ancora assente per infortunio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021). Questa è la novità di Gattuso in. Ecco la formazione ufficiale del: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne,. Gattuso conferma Ospina tra i pali e Petagna in panchina. Al suo posto gioca Politano con. Insigne a sinistra. Il centrocampo è sempre lo stesso, così come la difesa vista che Koulibaly è ancora assente per infortunio. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - delinquentweet : ????Le ultime 15 partite di Ciro Immobile: Dortmund ????? Bologna?? Torino?? Crotone????? Zenit ???? Udinese?? Dortmu… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSpezia, c'è anche la formazione della squadra di #Italiano -