Napoli-Spezia 1-0 | Cronaca minuto per minuto | Petagna sblocca la partita (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano il Napoli di Gennaro Gattuso e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 6 gennaio, per la 16esima giornata… L'articolo Napoli-Spezia 1-0 Cronaca minuto per minuto Petagna sblocca la partita proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano ildi Gennaro Gattuso e lodi Vincenzo Italiano. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 6 gennaio, per la 16esima giornata… L'articolo1-0perlaproviene da Meteoweek.com.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - sandro_rosco : RT @delinquentweet: ????Le ultime 15 partite di Ciro Immobile: Dortmund ????? Bologna?? Torino?? Crotone????? Zenit ???? Udinese?? Dortmund??… - Hegines : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-0 Spezia *(Petagna 58‘) #SSFootball -