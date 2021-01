Mediaset e Vivendi al bivio. Senza intesa decidono i giudici. Gennaio mese cruciale per il braccio di ferro. Gli analisti scommettono su un accordo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è aperto il mese cruciale per la soluzione del braccio di ferro tra Mediaset e Vivendi: o sarà accordo, come credono gli analisti che vedono i gruppi obbligati a un’intesa, o deciderà il Tribunale di Milano, perché una volta arrivata la sentenza della causa miliardaria intentata dal Biscione sarà difficilissimo tornare indietro. Una decisione dei giudici è infatti attesa tra Gennaio e febbraio, con gli avvocati che riprendono a trattare dopo la pausa natalizia e la Borsa che si muove anche guardando a questa partita. Sui mercati azionari ad attrarre gli acquisti da qualche tempo è Prosieben, del quale Mediaset è di gran lunga primo azionista con il 24,9% delle quote detenute in modo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è aperto ilper la soluzione delditra: o sarà, come credono gliche vedono i gruppi obbligati a un’, o deciderà il Tribunale di Milano, perché una volta arrivata la sentenza della causa miliardaria intentata dal Biscione sarà difficilissimo tornare indietro. Una decisione deiè infatti attesa trae febbraio, con gli avvocati che riprendono a trattare dopo la pausa natalizia e la Borsa che si muove anche guardando a questa partita. Sui mercati azionari ad attrarre gli acquisti da qualche tempo è Prosieben, del qualeè di gran lunga primo azionista con il 24,9% delle quote detenute in modo ...

