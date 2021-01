Giovanna Civitillo, chi è la moglie del noto conduttore Amadeus (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giovanna Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equestre, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset. La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma “L’eredità” condotto proprio da Amadeus. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021)nasce nel 1977 a Vico Equestre, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset. La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma “L’eredità” condotto proprio da. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio ...

