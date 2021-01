Festa Juventus a San Siro: 3-1 al Milan, fine dell’imbattibilità per i rossoneri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Epifania ripristina i vecchi equilibri. La Juventus si conferma la squadra da battere e la principale favorita per lo scudetto, vincendo con merito lo scontro diretto a San Siro. Il Milan esce sconfitto per 3-1 e perde l'imbattibilità. Non la testa della classifica, anche se i rossoneri vedono ridursi il margine di sicurezza: l'Inter resta a meno uno, ma la Roma è a quattro punti e la Vecchia Signora torna a meno sette.caption id="attachment 1076159" align="alignnone" width="1024" Milan-Juventus (Getty Images)/captionIL FILM DELLA GARAPer una volta, la Juventus fa... il Milan. I bianconeri prendono spunto dai loro avversari mettendo in mostra un avvio prepotente. Al 18' si sblocca l'incontro con una giocata da urlo di Dybala che con un colpo di tacco ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Epifania ripristina i vecchi equilibri. Lasi conferma la squadra da battere e la principale favorita per lo scudetto, vincendo con merito lo scontro diretto a San. Ilesce sconfitto per 3-1 e perde l'imbattibilità. Non la testa della classifica, anche se ivedono ridursi il margine di sicurezza: l'Inter resta a meno uno, ma la Roma è a quattro punti e la Vecchia Signora torna a meno sette.caption id="attachment 1076159" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionIL FILM DELLA GARAPer una volta, lafa... il. I bianconeri prendono spunto dai loro avversari mettendo in mostra un avvio prepotente. Al 18' si sblocca l'incontro con una giocata da urlo di Dybala che con un colpo di tacco ...

Ultime Notizie dalla rete : Festa Juventus Festa Juventus a San Siro: 3-1 al Milan, fine dell’imbattibilità per i rossoneri ItaSportPress LA SIGNORA IN ROSA - Emanuela Iaquinta: "Festa con i botti stasera?"

San Siro rossonera apre le porte agli sfidanti di questa sera: la Juventus di Andrea Pirlo, agguerrita più che mai ma con qualche ferita di troppo nel reparto terzini. Prima Alex Sandro e ora Cuadrado ...

L'Atalanta fa tris, la Lazio torna vittoriosa

La Dea batte 3-0 il Parma e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro gare: in gol Muriel, Zapata e Gosens. Dopo due partite i Biancocelesti ritrovano il successo: Fiorentina ko 2-1, segnano Caic ...

