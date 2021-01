Dpcm, viola le norme per scalare una roccia: grave in ospedale e multata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una donna trasgredisce le normative del Dpcm per fare una arrampicata con la famiglia. Ma precipita ed è gravissima. E non è tutto. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo una caduta da una parete rocciosa a Roccamorice, in provincia di Pescara. Ma nonostante versi in un quadro clinico molto delicato, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una donna trasgredisce le normative delper fare una arrampicata con la famiglia. Ma precipita ed è gravissima. E non è tutto. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni indopo una caduta da una parete rocciosa a Roccamorice, in provincia di Pescara. Ma nonostante versi in un quadro clinico molto delicato, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gifrachino : Dopo le ottime indicazioni del Maestro Canello per il #Capodanno, opterei per una nuova classificazione delle… - stefano_caramia : Colori dell’Italia: rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola, viola addobbo funebre, blu tenebra! #lockdown #dpcm #colori - lucabellan97 : Zona bianca, gialla, arancione, rossa. E già che ci siamo aggiungiamo anche una pennellata di blu e viola. E un pi… - dilio_bianchi : @EnricoLetta La democrazia sta andando a puttane anche da noi caro Letta! ....è già da mo che il PDC con i suoi DPC… - Reich05182404 : RT @MicSchw: @ricpuglisi No. Secondo @Cartabellotta non basta più il DPCM 3 nov. Ora si istituiranno zone lillà, zone viola e zone cremisi.… -