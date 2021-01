Disturbi sonno? Rischio ammalarsi Parkinson entro 2 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La presenza di specifici Disturbi del sonno, in associazione ad altri parametri indicativi di alterazioni del funzionamento cerebrale, `predice` un Rischio sei volte maggiore di andare incontro al Parkinson entro breve tempo, appena 2 anni. Lo dimostra per la prima volta uno studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Brain e coordinato da ricercatori dell`IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Università di Genova, secondo cui in persone con oltre 70 anni un disturbo comportamentale nel sonno REM (RBD - REM Behavior Disorder), associato a specifici parametri clinici e di neuroimaging, è indice di un Rischio quasi sei volte più elevato di sviluppare Parkinson, nei due anni successivi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La presenza di specificidel, in associazione ad altri parametri indicativi di alterazioni del funzionamento cerebrale, `predice` unsei volte maggiore di andare incontro albreve tempo, appena 2. Lo dimostra per la prima volta uno studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Brain e coordinato da ricercatori dell`IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Università di Genova, secondo cui in persone con oltre 70un disturbo comportamentale nelREM (RBD - REM Behavior Disorder), associato a specifici parametri clinici e di neuroimaging, è indice di unquasi sei volte più elevato di sviluppare, nei duesuccessivi ...

