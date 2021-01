Covid Liguria, i dati del 6 gennaio: 365 nuovi positivi, ricoveri in calo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 365 i nuovi positivi al Covid in Liguria su 4586 tamponi molecolari (1892 quelli antigenici). Il rapporto tra tamponi molecolari e positivi è del 7,95%, ieri era dell' 8,8%. I positivi sono ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 365 ialinsu 4586 tamponi molecolari (1892 quelli antigenici). Il rapporto tra tamponi molecolari eè del 7,95%, ieri era dell' 8,8%. Isono ...

