Come saranno le tv del futuro, secondo Samsung (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Durante lo scorso anno, abbiamo assistito al ruolo fondamentale svolto dalla tecnologia nell'aiutarci a continuare la nostra vita e rimanere in contatto gli uni con gli altri. Il nostro impegno per un futuro inclusivo e sostenibile va di pari passo con la nostra incessante ricerca di innovazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori: dalla riduzione dell'impronta di carbonio dei nostri prodotti, alla fornitura di una suite di funzioni di accessibilità, all'offerta di un un'esperienza visiva senza precedenti che si adatta allo stile di vita di ogni utente". Queste le parole con cui JH Han, President of Visual Display Business di Samsung, ha aperto il suo First Look 2021, appuntamento (per la prima volta virtuale) in cui la compagnia coreana ha presentato la nuova gamma di TV: Neo QLED e Lifestyle TV, annunciando inoltre che ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Durante lo scorso anno, abbiamo assistito al ruolo fondamentale svolto dalla tecnologia nell'aiutarci a continuare la nostra vita e rimanere in contatto gli uni con gli altri. Il nostro impegno per uninclusivo e sostenibile va di pari passo con la nostra incessante ricerca di innovazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori: dalla riduzione dell'impronta di carbonio dei nostri prodotti, alla fornitura di una suite di funzioni di accessibilità, all'offerta di un un'esperienza visiva senza precedenti che si adatta allo stile di vita di ogni utente". Queste le parole con cui JH Han, President of Visual Display Business di, ha aperto il suo First Look 2021, appuntamento (per la prima volta virtuale) in cui la compagnia coreana ha presentato la nuova gamma di TV: Neo QLED e Lifestyle TV, annunciando inoltre che ...

NetflixIT : Nella proiezione delle prime 4 settimane, saranno 63 milioni di famiglie a entrare alla corte di Bridgerton mentre… - borghi_claudio : @Tonino79891314 @luca_genicco Ecco lo studio. - welikeduel : 'Chiediamo il richiamo dell'Ambasciatore in Egitto. Non un ritiro, come atto forte. Chiediamo anche che la Procura… - Valeria010696 : RT @GOT7_italia: non so chi ha bisogno di risentirselo dire ma i GOT7 non stanno disbandando, resteranno insieme anche se saranno sotto div… - Daniela71237562 : @lindalreggiani @lernsugarmama @rosmellogf A dirti il vero, non lo so, pero' ci penserei bene prima di decidere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Come saranno Come saranno le tv del futuro, secondo Samsung AGI - Agenzia Italia Il sogno di veder rinascere quel parco così degradato

L’amministrazione comunale di Alessandria ha dichiarato l’intenzione di investire 150 mila euro per ripristinare quell’area che oggi è un pugno allo stomaco ...

Il premier cede: verso il Conte ter, in attesa del semestre bianco

Escluse le ipotesi del voto anticipato e del soccorso dei «responsabili», i partiti trattano per un Conte ter. Delega sui servizi al Pd ...

L’amministrazione comunale di Alessandria ha dichiarato l’intenzione di investire 150 mila euro per ripristinare quell’area che oggi è un pugno allo stomaco ...Escluse le ipotesi del voto anticipato e del soccorso dei «responsabili», i partiti trattano per un Conte ter. Delega sui servizi al Pd ...