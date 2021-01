Cnr e Arpa Lombardia: “Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione del Covid-19” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione aerea del Covid-19: uno studio pubblicato su Environmental Research smentisce le conclusioni alle quali in precedenza era giunta una ricerca pubblicata invece sul British Medical Journal. Così come il precedente studio si era concentrato sulla zona di Bergamo, quello condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente-Arpa Lombardia ha analizzato le concentrazioni di SARS-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. “Tra le tesi avanzate, vi è quella che mette in relazione la diffusione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilnonlaaerea del-19: uno studio pubblicato su Environmental Research smentisce le conclusioni alle quali in precedenza era giunta una ricerca pubblicata invece sul British Medical Journal. Così come il precedente studio si era concentrato sulla zona di Bergamo, quello condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente-ha analizzato le concentrazioni di SARS-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. “Tra le tesi avanzate, vi è quella che mette in relazione la...

Ultime Notizie dalla rete : Cnr Arpa Covid: Cnr-Arpa, particolato atmosferico non favorisce virus - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Ricerca di Arpa e Cnr.Contini: «Appare trascurabile la maggior probabilità di trasmissione in aria.

Covid, lo smog non ne favorisce la diffusione

Lo studio dall’Istituto di scienze dell’atmosfera del Cnr di Lecce e Bologna e dell’Arpa Lombardia si è concentrato proprio sulle due città simbolo della pandemia. I focolai allarmavano e da quelle ...

