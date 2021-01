Brutto incidente nella notte per Morgan De Sanctis, l’ex portiere in condizioni gravi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La notte scorsa, il Team Manager della Roma Morgan De Sanctis è stato vittima di un’incidente stradale nella capitale. Intorno alla mezzanotte, l’ex portiere di Udinese, Napoli e Roma viaggiava a bordo della sua Hyundai su via Cristoforo Colombo, quando ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. De Sanctis ha ricevuto i primi accertamenti nella clinica Villa Stuart dove, considerate le sue condizioni, si è provveduto al trasferimento presso il policlinico Agostino Gemelli. Il manager giallorosso è stato sottoposto con successo ad intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome ed è ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato inoltre un trauma cranico e la frattura di diverse ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lascorsa, il Team Manager della RomaDeè stato vittima di un’stradalecapitale. Intorno alla mezzadi Udinese, Napoli e Roma viaggiava a bordo della sua Hyundai su via Cristoforo Colombo, quando ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Deha ricevuto i primi accertamenticlinica Villa Stuart dove, considerate le sue, si è provveduto al trasferimento presso il policlinico Agostino Gemelli. Il manager giallorosso è stato sottoposto con successo ad intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome ed è ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato inoltre un trauma cranico e la frattura di diverse ...

zazoomblog : Morgan De Sanctis: brutto incidente per il Ds della Roma operato nella notte - #Morgan #Sanctis: #brutto… - francogarna : Roma, brutto incidente stradale per Morgan De Sanctis - DUNDARKESAPLI : Roma, brutto incidente per Morgan De Sanctis. Ricoverato al Gemelli in terapia intensiva - sportiva_l : ?? #Roma, incidente stradale per De Sanctis: è in terapia intensiva. Brutto incidente questa notte per l’ex portier… - teladoiotokyo : Incidente stradale per Morgan De Sanctis: Brutto incidente stradale nella notte per Morgan De Sanctis. Il dirigente… -