Antonello Venditti e Francesco, ex marito e figlio Simona Izzo/ "Un tradimento..." (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Antonello Venditti e Francesco sono l'ex marito e il figlio di Simona Izzo: quello tra il cantante e l'attrice fu un grande amore finito per un tradimento... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sono l'exe ildi: quello tra il cantante e l'attrice fu un grande amore finito per un...

pannabella56 : RT @ComeUnaCarezza: Ci vorrebbe un amico Per poterti dimenticare, Ci vorrebbe un amico Per dimenticare il male, Ci vorrebbe un amico Q… - ComeUnaCarezza : Ci vorrebbe un amico Per poterti dimenticare, Ci vorrebbe un amico Per dimenticare il male, Ci vorrebbe un amic… - BuongiornoRita : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 1?2?8?esimi di finale Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di sempre tra: 1) Poster Claudio Ba… - il_brigante07 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 1?2?8?esimi di finale Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di sempre tra: 1) Albachiara Vasco… - rockolpoprock : La storia di 'Mio padre ha un buco in gola' di Antonello Venditti -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti Antonello Venditti ritrova su Facebook il protagonista della canzone “Piero e Cinzia” Sky Tg24 Antonello Venditti e Francesco, ex marito e figlio Simona Izzo/ “Un tradimento…”

Antonello Venditti e Francesco, ex marito e il figlio di Simona Izzo: quello tra il cantante e l'attrice fu un grande amore finito per un ...

Simona Izzo, il matrimonio e il figlio con Antonello Venditti. Poi la storia con Costanzo e l'amore con Ricky Tognazzi

Per quanto riguarda la vita sentimentale, il primo marito è stato il cantante Antonello Venditti, che ha sposato nel 1975 e da cui ha avuto un figlio: Francesco, che ha seguito le orme nello ...

Antonello Venditti e Francesco, ex marito e il figlio di Simona Izzo: quello tra il cantante e l'attrice fu un grande amore finito per un ...Per quanto riguarda la vita sentimentale, il primo marito è stato il cantante Antonello Venditti, che ha sposato nel 1975 e da cui ha avuto un figlio: Francesco, che ha seguito le orme nello ...