"Una crisi a gennaio porta al voto Conte e Renzi rischiano di sparire" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si va verso una crisi pilotata e un Conte ter con rimpasto, una soluzione democristiana? "Se vuoi fare il democristiano, devi saperlo fare. Lei questi qui li vede capaci di pilotare una crisi? Secondo me stanno solo andando a sbattere più o meno allegramente. E... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si va verso unapilotata e unter con rimpasto, una soluzione democristiana? "Se vuoi fare il democristiano, devi saperlo fare. Lei questi qui li vede capaci di pilotare una? Secondo me stanno solo andando a sbattere più o meno allegramente. E... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Comunque il fatto che in mezzo a una supposta crisi di governo il top tweet di giornata sia ormai da ore… - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - AndreaOrlandosp : Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento storico. - Affaritaliani : 'Una crisi a gennaio porta al voto Conte e Renzi rischiano di sparire' - Stelio_Bonsegna : RT @Apndp: Negli ultimi 10 anni il #pd è stato al governo per 8:da nov 2011 con il sostegno a #monti,poi con #letta #renzi #gentiloni fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Una crisi Venezuela, due presidenti, due parlamenti e una crisi senza fine Il Sole 24 ORE Giuseppe Conte, "non ne esco vivo". La tragica confessione rubata al premier: siamo ai titoli di coda

Perché le crisi, una volta aperte, possono sempre sfuggire ai loro protagonisti con esiti disastrosi, visti dal Nazareno, come il possibile allargamento al centrodestra. (Liberoquotidiano.it) Su altri ...

Ad Avellino la Befana a km zero di Coldiretti per le fasce più deboli

Il nuovo anno comincia con la lista sempre più lunga delle famiglie in difficoltà, travolte dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19. Una crisi che non risparmia l’Irpinia e la città di Avellino ...

Perché le crisi, una volta aperte, possono sempre sfuggire ai loro protagonisti con esiti disastrosi, visti dal Nazareno, come il possibile allargamento al centrodestra. (Liberoquotidiano.it) Su altri ...Il nuovo anno comincia con la lista sempre più lunga delle famiglie in difficoltà, travolte dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19. Una crisi che non risparmia l’Irpinia e la città di Avellino ...