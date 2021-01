Tentano colpo in gioielleria ma fuggono per reazione titolari. Presi i banditi: c’è un 16enne (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri hanno arrestato due uomini di 42 e 30 anni, residenti a Napoli e Giugliano in Campania, con l’accusa di aver rapinato il 20 maggio scorso una gioielleria di Frignano, nel Casertano, insieme ad un complice di 16 anni, che è stato posto in una comunità per minori; il colpo non riuscì per la pronta reazione dei proprietari, una coppia di coniugi. Determinanti per le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Aversa, sono state le immagini delle telecamere interne del negozio, che hanno ripreso la rapina, e quelle esterne, che hanno “seguito” i due banditi mentre salivano nell’auto del complice, che attendeva fuori al locale. Il raid – hanno ricostruito i carabinieri – è stato compiuto materialmente dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri hanno arrestato due uomini di 42 e 30 anni, residenti a Napoli e Giugliano in Campania, con l’accusa di aver rapinato il 20 maggio scorso unadi Frignano, nel Casertano, insieme ad un complice di 16 anni, che è stato posto in una comunità per minori; ilnon riuscì per la prontadei proprietari, una coppia di coniugi. Determinanti per le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Aversa, sono state le immagini delle telecamere interne del negozio, che hanno ripreso la rapina, e quelle esterne, che hanno “seguito” i duementre salivano nell’auto del complice, che attendeva fuori al locale. Il raid – hanno ricostruito i carabinieri – è stato compiuto materialmente dal ...

zazoomblog : Roma: tentano il colpo grosso da Primark in fuga con 362 vestiti nascosti nei passeggini - #Roma: #tentano #colpo… - CorriereCitta : Roma: tentano il colpo grosso da Primark, in fuga con 362 vestiti nascosti nei passeggini - buongior1 : TENTANO IL COLPO IN TABACCHERIA - zazoomblog : Pellegri-Milan Pioli e Maldini tentano il colpo in Francia - #Pellegri-Milan #Pioli #Maldini - LecceSette : Col volto coperto tentano colpo nella parafarmacia: ladri in fuga a mani vuote -

Ultime Notizie dalla rete : Tentano colpo Tentano colpo in gioielleria ma fuggono per reazione titolari. Presi i banditi: c'è un 16enne anteprima24.it Sparatoria di Rodì Milici – Arrestato il feritore del funzionario del Comune di Barcellona

5 gennaio 2021 Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato Pietro Fio ...

Tentato omicidio nel Messinese, un uomo in prognosi riservata

Arrestato in flagranza di reato F.P., 80enne, pensionato, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato ...

5 gennaio 2021 Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato Pietro Fio ...Arrestato in flagranza di reato F.P., 80enne, pensionato, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato ...