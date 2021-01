Tanya Roberts, arriva la conferma definitiva : l’ex Bond girl è morta (Di martedì 5 gennaio 2021) arriva ad una tragica fine la vicenda della scomparsa di Tanya Roberts, celebre Bond girl la cui morte era prima stata annunciata e poi smentita. Ora, invece, non ci sono dubbi: l’attrice si è spenta a causa di complicazioni dovute ad un’infezione. morta Tanya Roberts, Bond girl del 1985 La sua morte, per alcuni momenti, è sembrata il terzo atto di uno dei film che l’hanno resa celebre: nella giornata di lunedì era trapelata la notizia che la donna al fianco di Roger Moore in 007- Bersaglio Mobile era morta. Un annuncio dato dal suo portavoce, Mike Pingel, che aveva ricevuto la notizia direttamente dal compagno della donna, Lance O’Brien. Poi, però, la smentita direttamente del marito ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021)ad una tragica fine la vicenda della scomparsa di, celebrela cui morte era prima stata annunciata e poi smentita. Ora, invece, non ci sono dubbi: l’attrice si è spenta a causa di complicazioni dovute ad un’infezione.del 1985 La sua morte, per alcuni momenti, è sembrata il terzo atto di uno dei film che l’hanno resa celebre: nella giornata di lunedì era trapelata la notizia che la donna al fianco di Roger Moore in 007- Bersaglio Mobile era. Un annuncio dato dal suo portavoce, Mike Pingel, che aveva ricevuto la notizia direttamente dal compagno della donna, Lance O’Brien. Poi, però, la smentita direttamente del marito ...

