Sfiducia a Gallera, Salvini: "Nella giunta lombarda persone che erano al governo. Giorgetti? Non faccio nomi" (Di martedì 5 gennaio 2021) "Un tecnico al posto di Gallera? Si va verso una Lombardia che corre. Non do giudizi sui singoli, mi interessa la squadra. Anche come Lega porteremo qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi, perché per noi, se la Lombardia corre, corre tutta Italia. Quindi, punteremo tantissimo sul rilancio di quale Regione. No do nomi, cognomi e indirizzi. Se pazientate qualche ora, avrete le risposte". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita all'ospedale in Fiera, a Milano, sull'imminente rimpasto di giunta a Palazzo Lombardia. Tra i nomi in circolazione, dei quali è stato chiesto a Salvini, ci sono Gian Vincenzo Zuccotti, Letizia Moratti e Giancarlo Giorgetti.

