Rifiuti radioattivi, individuate le 67 aree idonee allo stoccaggio in Italia LA MAPPA (Di martedì 5 gennaio 2021) È arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell'Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) È arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell'Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale dellepotenzialmente(Cnapi), ...

Advertising

giulia21989634 : RT @CarloStagnaro: Dai, solo cinque anni per pubblicare la carta delle aree potenzialmente idonee, che ci vorrà mai a individuare il sito e… - una_su_zero : RT @CarloStagnaro: Dai, solo cinque anni per pubblicare la carta delle aree potenzialmente idonee, che ci vorrà mai a individuare il sito e… - donatellaluisa : #Nucleare ecco le 67 aree idonee per il deposito dei #rifiutiradioattivi italiani La mappa - valedest93 : RT @hyperbros: 67 aree idonee al deposito dei rifiuti radioattivi. Basilicata e Puglia con 17 aree tra Potenza, Matera, Bari e Taranto. Com… - CarloStagnaro : Dai, solo cinque anni per pubblicare la carta delle aree potenzialmente idonee, che ci vorrà mai a individuare il s… -