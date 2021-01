Repubblica: Gattuso chiede chiarezza sui progetti a De Laurentiis prima di firmare il rinnovo (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante la grande vittoria contro il Cagliari e il quarto posto in classifica nonostante le assenze importanti di Mertens e Osimhen, non mancano le critiche, immotivate, secondo Repubblica, alla guida di Gattuso. Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il tecnico azzurro ha preso ancora tempo prima di firmare il rinnovo con la società. Sono passati ben 66 giorni, conta Repubblica, da quando De Laurentiis e Gattuso si sono stretti la mano a Castel Volturno per sancire la riconferma del tecnico fino al 2023 con un’opzione per un altro anno ancora. Da allora però la firma si è fatta intendere invano, anche se le parti sono d’accordo su clausole rescissorie (a cui il presidente ha rinunciato), ingaggio e diritti d’immagine. Ma Ringhio si è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante la grande vittoria contro il Cagliari e il quarto posto in classifica nonostante le assenze importanti di Mertens e Osimhen, non mancano le critiche, immotivate, secondo, alla guida di. Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il tecnico azzurro ha preso ancora tempodiilcon la società. Sono passati ben 66 giorni, conta, da quando Desi sono stretti la mano a Castel Volturno per sancire la riconferma del tecnico fino al 2023 con un’opzione per un altro anno ancora. Da allora però la firma si è fatta intendere invano, anche se le parti sono d’accordo su clausole rescissorie (a cui il presidente ha rinunciato), ingaggio e diritti d’immagine. Ma Ringhio si è ...

Sono passati ben 66 giorni, conta Repubblica, da quando De Laurentiis e Gattuso si sono stretti la mano a Castel Volturno per sancire la riconferma del tecnico fino al 2023 con un’opzione per un altro ...

Se consideriamo - anche solo per principio o per ipotesi fisiologica, mancando ancora 23 giornate al termine - che lo scudetto non sia una questione solo di Milan e Inter, allora dobbiamo considerare ...

