Rebus scuola, il ritorno in classe alle superiori slitta all'11 gennaio ma molte regioni sono per un rinvio più lungo (Di martedì 5 gennaio 2021) In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche la didattica a distanza alle scuole superiori proseguirà fino al 31 gennaio. In Campania si potrebbe tornare in classe il 25 gennaio

