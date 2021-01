Pochettino: “Eriksen? Non parlo dei rumors. Messi? Babbo Natale è già passato” (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella conferenza stampa di presentazione al PSG, il tecnico Pochettino ha parlato anche di mercato, di Eriksen e di Messi, nomi che al momento difficilmente saranno acquistabili dal club transalpino. Queste le sue parole: “Non è il momento di parlare di rumors. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione, molti devono recuperare dagli infortuni. Certamente sono in contatto diretto con Leonardo, negli ultimi due-tre giorni siamo insieme 12-13 giorni. La struttura tiene d’occhio molti calciatori, ma dobbiamo tenere conto il momento storico delicato a livello mondiale. Mettendo tutto nella bilancia prenderemo la miglior decisione per il club”. Su Messi: “Babbo Natale è già passato e mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella conferenza stampa di presentazione al PSG, il tecnicoha parlato anche di mercato, die di, nomi che al momento difficilmente saranno acquistabili dal club transalpino. Queste le sue parole: “Non è il momento di parlare di. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione, molti devono recuperare dagli infortuni. Certamente sono in contatto diretto con Leonardo, negli ultimi due-tre giorni siamo insieme 12-13 giorni. La struttura tiene d’occhio molti calciatori, ma dobbiamo tenere conto il momento storico delicato a livello mondiale. Mettendo tutto nella bilancia prenderemo la miglior decisione per il club”. Su: “è giàe mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare ...

