Milano città 'verde'? Non scherziamo (Di martedì 5 gennaio 2021) "L'albero più bello è quello che regali alla tua città". Lo slogan riecheggia nelle vie di Milano e la relativa campagna Forestami è solo l'ultimo tassello del nuovo corso ecologista del capoluogo lombardo. Stavolta si guarda lontano: 3 milioni di alberi entro il 2030 in tutta la (ex) provincia. Sono stati bravi, va detto. Cambiare la narrazione di una città come Milano non è uno scherzo, al netto di qualche generoso servizio giornalistico. La capitale della finanza e della moda si tinge di verde, chi l'avrebbe detto. Milano ha fermato il consumo di suolo, ha ridotto l'indice di edificabilità, ha tagliato il traffico in centro, ha moltiplicato le piste ciclabili, e così via. E poi c'è lui, emblema di biodiversità e sostenibilità: il bosco verticale. Sorvoliamo sulla sostenibilità di quest'ultimo, che ...

