Mandare messaggi vuoti su WhatsApp è possibile | come inviare su iPhone e Android

Leggi su bufale

(Di martedì 5 gennaio 2021)susi può con alcune dritte per utenti. Nelle ultime ore sta accadendo che diversi utenti distiano ricevendo dei, situazione assolutamente insolita per questo tipo di applicazione.molti sapranno risulta infatti assolutamente imuno senza nessun tipo di carattere al suo interno, questo perché non si attiva la classica freccia che permette poi l’invio delo.sucone ...