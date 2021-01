Lombardia, rimpasto in giunta: il medico Zuccotti pronto per sostituire Gallera (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rimpasto nella giunta della Regione Lombardia potrebbe avvenire a metà gennaio, o al massimo intorno al 20: la sfiducia in Gallera è ormai trasversale. Le ultime tensioni nel centrodestra, con le gaffe e gli errori dell’assessore al welfare, rendono ormai necessario un cambio nella formazione del presidente Attilio Fontana. L’ultima uscita infelice per giustificare il ritardo nella distribuzione dei vaccini ha fatto infuriare tutti. Il Pd, il sindaco di Milano Beppe Sala, i Cinquestelle, Leu, Renzi e la Fials (la Federazione italiana autonomie locali e sanità). E anche Attilio Fontana, dopo che Gallera ha tentato di condividere con il governatore la responsabilità delle sue parole. Al posto di Gallera, c’è già un nome. E’ quello del medico Gian Vincenzo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilnelladella Regionepotrebbe avvenire a metà gennaio, o al massimo intorno al 20: la sfiducia inè ormai trasversale. Le ultime tensioni nel centrodestra, con le gaffe e gli errori dell’assessore al welfare, rendono ormai necessario un cambio nella formazione del presidente Attilio Fontana. L’ultima uscita infelice per giustificare il ritardo nella distribuzione dei vaccini ha fatto infuriare tutti. Il Pd, il sindaco di Milano Beppe Sala, i Cinquestelle, Leu, Renzi e la Fials (la Federazione italiana autonomie locali e sanità). E anche Attilio Fontana, dopo cheha tentato di condividere con il governatore la responsabilità delle sue parole. Al posto di, c’è già un nome. E’ quello delGian Vincenzo ...

