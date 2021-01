Jennifer Lopez inizia l'anno in bikini rosso... meditando in spiaggia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 5 gennaio 2021) Inrosso e vestaglia con il suo nome impresso sul retro, da unadella Floridaregala ai suoi 137 milioni di fan un video “motivazionale” per un nuovo anno all’insegna della positività. La star, che mostra un fisico mozzafiato a 51 anni, scrive: “Meditazione, affermazione” e poi aggiunge “Motivazione del lunedì” mentre saluta l’oceano alzando le braccia e inchiandosi come in una preghiera. Pancia tonica e gambe tornite la cantante di “Jenny From The Block” sorride alle telecamere in riva al mare a Miami durante un sessione di meditazione. La star ha poi pubblicato una foto in cui mostra ai suoi follower che ha già ripreso anche la sua routine di allenamento. Concentrata mentre utilizza una delle tante macchine per il fitness nella sua palestra lasi è fatta ...