Gianluca Fubelli | Scintilla ritrova l’amore dopo Elena Morali?

Leggi su ck12

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Instagram)” ehanno avuto una lunga storia d’amore durata anni, anche se funestata da continui tradimenti da parte di lei. I due, che erano una coppia non solo nella vita ma anche sul palco di Colorado, si sono ormai lasciati. Ma ora cheè giunta a nozze con Luigi Mario Favoloso, il cuore di “” è tornato a battere per qualche ragazza? Leggi anche -> Damiano Carrara presenta la fidanzata, fan deluse “Strage di cuori”ha un nuovo amore? Da quanto ne sappiamo il cuore dinon risulta attualmente impegnato in nessun legame sentimentale. Quello che è certo, però, è che la storia con ...