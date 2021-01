Fiorentina: Saponara in prestito allo Spezia. Duncan e Kouamè in partenza (Di martedì 5 gennaio 2021) Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è stato ceduto in prestito per l'ennesima volta. In questo caso allo Spezia con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro. Riguardo alle atre trattative, in uscita ci sarebbero anche Kouamè e Duncan, per i quali sarebbe interessato il Torino Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Riccardo, centrocampista della, è stato ceduto inper l'ennesima volta. In questo casocon diritto di riscatto fissato a due milioni di euro. Riguardo alle atre trattative, in uscita ci sarebbero anche, per i quali sarebbe interessato il Torino

FirenzePost : Fiorentina: Saponara in prestito allo Spezia. Duncan e Kouamè in partenza - aza_calcio : ? UFFICIALE: Riccardo #Saponara è un nuovo giocatore dello #Spezia. Arriva in #prestito con #diritto di riscatto dalla #Fiorentina. - Torrenapoli1 : - Il #Calgliari ha preso in prestito #Nainggolan dall'#Inter - La #Fiorentina ha perfezionato la cessione di… - infoitsport : UFFICIALE: Saponara lascia la Fiorentina e riparte dallo Spezia - infoitsport : Spezia, ufficiale l'arrivo di Saponara dalla Fiorentina -