De Rossi: “Mi manca il Boca. Ecco chi è l’allenatore che mi ha insegnato di più” (Di martedì 5 gennaio 2021) In Argentina ha concluso la sua carriera da giocatore. Se avesse potuto, sempre dal Sud America avrebbe fatto partire subito la sua avventura da allenatore. Daniele De Rossi lo ammette senza mezze misure a ESPN: "Pensavo che l'Argentina fosse molto più indietro, sia tatticamente che tecnicamente, ma anche nelle strutture. Invece ho trovato tutto molto dignitoso. Ora sto studiando e la mia prima esperienza sarà in Europa. Ma se dovessi attraversare l'Oceano sarebbe solo per allenare il Boca. Mi piacerebbe davvero molto. Se non fosse stato per la pandemia, avrei già il patentino. Mi manca il Boca, mi manca l’Argentina. Ho adorato tutto, mi sono divertito ogni minuto. Non ho lasciato il ricordo che avrei voluto lasciare e questo mi fa male. Sono arrivato senza una preparazione e volevo giocare come se ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) In Argentina ha concluso la sua carriera da giocatore. Se avesse potuto, sempre dal Sud America avrebbe fatto partire subito la sua avventura da allenatore. Daniele Delo ammette senza mezze misure a ESPN: "Pensavo che l'Argentina fosse molto più indietro, sia tatticamente che tecnicamente, ma anche nelle strutture. Invece ho trovato tutto molto dignitoso. Ora sto studiando e la mia prima esperienza sarà in Europa. Ma se dovessi attraversare l'Oceano sarebbe solo per allenare il. Mi piacerebbe davvero molto. Se non fosse stato per la pandemia, avrei già il patentino. Miil, mil’Argentina. Ho adorato tutto, mi sono divertito ogni minuto. Non ho lasciato il ricordo che avrei voluto lasciare e questo mi fa male. Sono arrivato senza una preparazione e volevo giocare come se ...

ItaSportPress : De Rossi: 'Mi manca il Boca. Ecco chi è l'allenatore che mi ha insegnato di più' - - MondoNapoli : De Rossi: 'Mi manca l'Argentina, sogno di allenare il Boca. Conte e Spalletti due fenomeni in panchina' -… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #DeRossi: 'Mi manca il Boca, sogno di tornare da allenatore. Spalletti un fenomeno' Il Sedici: 'In Argentina mi hanno… - ilRomanistaweb : #DeRossi: 'Mi manca il Boca, sogno di tornare da allenatore. Spalletti un fenomeno' Il Sedici: 'In Argentina mi ha… - romanewseu : #DeRossi: 'Mi manca il #Boca, vorrei tornarci come allenatore' #ASRoma #Romanewseu -