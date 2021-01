Crotone-Roma, i convocati di Stroppa: Benali e Cigarini ancora out (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 il Crotone ospiterà la Roma allo Scida in occasione del sedicesimo turno di Serie A. In tarda mattinata, il tecnico Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro i giallorossi. Assenti nell’elenco dei disponibili Cigarini e Benali. Il centrocampista italiano avverte dolore al gemello della gamba sinistra mentre il libico è ancora alle prese con fastidio muscolare al polpaccio. I convocati: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone. Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 ilospiterà laallo Scida in occasione del sedicesimo turno di Serie A. In tarda mattinata, il tecnico Giovanniha diramato la lista dei calciatoriper la sfida contro i giallorossi. Assenti nell’elenco dei disponibili. Il centrocampista italiano avverte dolore al gemello della gamba sinistra mentre il libico èalle prese con fastidio muscolare al polpaccio. I: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone. Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere. SportFace.

