Covid | è morto il primo detenuto dell’anno | aveva 66 anni

Muore all'ospedale di Rieti il primo detenuto del Lazio per il Covid-19. A dare la notizia il Garante Stefano Anastasia, che annuncia così la prima morte del 2021 per un detenuto affetto da Covid. L'uomo aveva 66 anni: "Il primo nel 2021 e dall'inizio della pandemia nel Lazio, 13^ in Italia nella seconda ondata", scrive Anastasia. Continua la preoccupazione della circolazione del Coronavirus all'interno delle Carceri, di ieri la notizia dei 18 detenuti positivi al carcere di Rebibbia. "In carcere, come in RSA, continuano ad accendersi focolai. In carcere, come in RSA, si deve provvedere a vaccinazioni in ...

