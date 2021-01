Covid: a Los Angeles le ambulanze devono selezionare i pazienti. 'In ospedale solo chi ha bisogno' (Di martedì 5 gennaio 2021) Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California , stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilit molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 gennaio 2021) Agli operatori delledella contea di Los, in California , stato chiesto di non trasportare inche hanno possibilit molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva ...

