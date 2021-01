Cesare Bocci il dramma della moglie Daniela | “la nostra vita cambiata”

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021)ilè quello che ha sconvolto e cambiato le loro vite per sempre alcuni anni fa: scopriamo di cosa si tratta. foto facebookL’attore che ha ottenuto il successo e la popolarità grazie al suo Mimì nel Commissario Montalbano, torna in onda questa sera con una nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza in onda su Canale Cinque. Nella suaperò i momenti di sconforto e di preoccupazione non sono mai mancati, specialmente a seguito delche ha colpito laalcuni anni fa a seguito di una grave embolia post partum. “È rimasta in coma per venticinque giorni e poi il buio, da quel giorno laè ...