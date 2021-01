Vaccino Covid-19, Azzolina: “Nonni, sanitari e fragili hanno precedenza. Poi si passerà alla scuola” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nell'intervista concessa al Fatto Quotidiano, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, parla anche della vaccinazione contro il Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nell'intervista concessa al Fatto Quotidiano, la ministra dell'Istruzione, Lucia, parla anche della vaccinazione contro il-19. L'articolo .

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo superato la quota dei 20 mila vaccini anti Covid somministrati, un traguardo importante a livello… - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - fedeBoz : RT @CalaminiciM: Ma da 1 a 10 quanto fanno schifo i tg che oggi davano la notizia della dottoressa che, dopo aver fatto la prima dose di va… - cosmopavoni : RT @RobertoBurioni: Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena vaccin… -