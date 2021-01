Serie A, un positivo ha appena giocato: ora si rischia un focolaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ultima ora di Sky Sport recita che un professionista della Serie A Tim è stato trovato ufficialmente positivo al Covid-19: rischio focolaio? Dalle ultime indiscrezioni trapela una notizia davvero agghiacciante,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ultima ora di Sky Sport recita che un professionista dellaA Tim è stato trovato ufficialmenteal Covid-19: rischio? Dalle ultime indiscrezioni trapela una notizia davvero agghiacciante,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Juventus: Alex Sandro positivo al #Covid, sintomi lievi. Il difensore brasiliano è già in isolamento - sportli26181512 : Juventus, Alex Sandro positivo al coronavirus: il giocatore è in isolamento: Al presentarsi di qualche lieve sintom… - JosephDifranc20 : Alex Sandro positivo al Covid. Campionato di Serie A da sospendere immediatamente. #MilanJuventus #MilanJuve - SkySport : Juventus, Alex Sandro positivo al coronavirus: il giocatore è in isolamento - GianniV68 : -