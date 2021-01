Scuola: elementari e medie in classe il 7 gennaio. Caos per le superiori. Cts scettico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Confermata la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio. Per le superiori si tenta la riapertura in presenza al 50%. Ma c'è sostanziale incertezza, anche per l'incapacità del governo ad avere una linea univoca. La questione non è riaprire le scuole ma verificare se ci sono le condizioni per poi mantenere questa decisione Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Confermata la ripresa delle scuoledal 7. Per lesi tenta la riapertura in presenza al 50%. Ma c'è sostanziale incertezza, anche per l'incapacità del governo ad avere una linea univoca. La questione non è riaprire le scuole ma verificare se ci sono le condizioni per poi mantenere questa decisione

Advertising

FirenzePost : Scuola: elementari e medie in classe il 7 gennaio. Caos per le superiori. Cts scettico - fisco24_info : Scuola: il Cts, il problema non è riaprire ma mantenerle aperte: Confermata la ripresa delle scuole elementari e me… - siiAquario : @jintxnic Diciamo che odiavo la scuola già dalle elementari per svariati motivi quindi ?? - jintxnic : raga ma vi ricordate alle elementari quando non vedevate l'ora che iniziasse la scuola, per usare il vostro belliss… - 87Fulvio : @mirko_ch_ @ilPortaborse_ Non c'è motivo economico diretto, ma far perdere ai ragazzi un secondo anno di scuola che… -