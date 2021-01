Scopri la dieta anti ipertensione | riduce il colesterolo previene diabete e ictus

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfie Borromeo LaDASH (ry Approaches to Stop Hypertension) è stata creata appositamente per ridurre l’, ma tra i suoi benefici figura anche la riduzione dei livelli di, la perdita di peso e la prevenzione di patologie comee l’. I concetti di base di questaconsistono nel mangiare alcuni cibi raccomandati, senza pesare gli alimenti o contare le calorie. Il funzionamento dellaDASH è basato su pochi concetti mirati: bere due litri di acqua al giorno, fare cinque pasti, avere un apporto calorico non inferiore alle 2000 e le 2500 calorie, ridurre il consumo di sale a 2-3 cucchiaini al giorno ed escludere dalla propria alimentazione alcol, cibi grassi o affumicati, cetrioli sottaceto e ...