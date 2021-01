Rescaldina | si dà fuoco in un cortile | morto uomo di 46 anni

(Di lunedì 4 gennaio 2021)(Milano), 4 gennaio 2021 - Si tratterebbe di un gesto volontario, quello di undi 46che èdurante il trasporto in ospedale. L'si sarebbe datoall'interno di un ...

Advertising

radiolombardia : Si da fuoco davanti alla madre, morto 46enne a Rescaldina (Mi) - - CronacaOssonaTw : Rescaldina. Si da fuoco in cortile #cronaca - ilarymary : Rescaldina. Si da fuoco in cortile #cronaca - TV7Benevento : Milano: a Rescaldina si dà fuoco con tanica benzina davanti alla madre... -

Ultime Notizie dalla rete : Rescaldina fuoco

Un uomo di 46 anni, di origine marocchina, è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla propria madre, questo pomeriggio a Rescaldina (Milano). (ANSA) ...Rescaldina – E’ probabilmente un incidente domestico la causa di quanto accaduto oggi pomeriggio, poco dopo, le 15 in un’abitazione di via Ai campi a Rescaldina. Un uomo di 46 anni è in gravissime con ...