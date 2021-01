Quando è l’estrazione della Lotteria Italia 2021: data e orario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando (data e ora) saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021? Ve lo diciamo subito: come da tradizione, l’estrazione avverrà mercoledì 6 gennaio 2021, più precisamente durante la trasmissione Rai “Soliti ignoti”. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. In alternativa, per scoprire i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito Lotteria-Italia.it. Regolamento Abbiamo visto Quando è ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)e ora) saranno estratti i biglietti vincenti? Ve lo diciamo subito: come da tradizione,avverrà mercoledì 6 gennaio, più precisamente durante la trasmissione Rai “Soliti ignoti”. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. In alternativa, per scoprire i biglietti vincenti, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito.it. Regolamento Abbiamo vistoè ...

