"Pezzo di cuore", Emma Marrone e Alessandra Amoroso incidono una canzone insieme (Di lunedì 4 gennaio 2021) Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno inciso una canzone insieme facendo letteralmente impazzire gli estimatori. Il nuovo lavoro delle cantanti salentine vedrà la luce il prossimo 15 gennaio ed ha un titolo già forte e significativo: "Pezzo di cuore".

AmorosoOF : PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!?? Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutt… - AmorosoOF : Pezzo di cuore ?? @MarroneEmma - rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - Luisa72280405 : RT @AmorosoOF: PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!?? Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti… - BiasiErika : RT @RADIOBRUNO1: Duetto inedito di Emma e Alessandra! ???? #EmmaMarrone #AlessandraAmoroso #musica #duetto #pezzodicuore #4gennaio #RadioBru… -