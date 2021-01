Petrucci in KTM MotoGP | le prime impressioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo l’abbandono con la Ducati, finalmente Daniloè ufficialmente entrato a far parte del grande progetto KTM. Proprio in questi giorni il talentuoso ternano ha fatto visita alla bellissima Factory di Mattighofen salendo sulla RC16 che piloterà nei prossimi test di Sepang (Covid permettendo, ndr). Ecco ledel nostro Danilo. Visita a Mattighofen Dal 1 Gennaio 2021, Petrux è finalmente entrato a far parte della grande famiglia austriaca KTM. L’abbandono della Ducati non è stato dei più burrascosi, Gigi Dall’Igna è stato sempre sincero con Danilo e ciò ha anestetizzato il distacco da Borgo Panigale. “Innanzitutto devo ringraziare ancora Gigi Dall’Igna per avermi detto così presto, in primavera, che mi sarei dovuto cercare una nuova squadra per il futuro. Così ho avuti la ...