Pd Lazio: Piano Mobilità per Regione nuovo passo per sviluppo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – “L’adozione da parte della Giunta regionale del Lazio del ‘Piano della mobilita’, dei trasporti e della logistica’ avvenuta nei giorni scorsi e’ un importante e vitale passo verso una nuova idea di mobilita’ e sviluppo”. E’ quanto scrivono in una nota congiunta il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilita’ del Pd Lazio. “Un Piano dei trasporti- aggiungono- costruito sulla base delle esigenze dei territori e ascoltando i cittadini, redatto con il supporto dell’universita’ La Sapienza e avviato nella scorsa legislatura regionale che ha visto la partecipazione di 43mila cittadini, delle associazioni e categorie del settore con suggerimenti e proposte che lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – “L’adozione da parte della Giunta regionale deldel ‘della mobilita’, dei trasporti e della logistica’ avvenuta nei giorni scorsi e’ un importante e vitaleverso una nuova idea di mobilita’ e”. E’ quanto scrivono in una nota congiunta il segretario del Pd, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilita’ del Pd. “Undei trasporti- aggiungono- costruito sulla base delle esigenze dei territori e ascoltando i cittadini, redatto con il supporto dell’universita’ La Sapienza e avviato nella scorsa legislatura regionale che ha visto la partecipazione di 43mila cittadini, delle associazioni e categorie del settore con suggerimenti e proposte che lo ...

Advertising

Open_gol : La regione che è più avanti nel piano vaccinale è il Lazio Ha distribuito il 48,5% delle dosi arrivate sul territo… - LPincia : RT @pianetagenoa: Genoa-Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi sui rossoblù - - windsurf1959 : @ZZiliani Ieri il Benevento gli ha regalato i due gol, non ha avuto un rigore solare sullo 0-0, ha sbagliato un cal… - tvbusiness24 : #Piano vaccini, il #Lazio è in testa. In coda la #Lombardia - pianetagenoa : Genoa-Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi sui rossoblù - -