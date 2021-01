Non è vero che un consigliere comunale di Torino è «finito in rianimazione» dopo aver ricevuto il vaccino contro la Covid-19 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 1 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo che veste un camice azzurro e indossa una mascherina chirurgica, mentre riceve un’iniezione. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Lui è il mio amico Andrea Russi consigliere comunale di Torino e medico radiologo al San Luigi di Orbassano, sta mattina si è vaccinato per il Covid-19 ma purtroppo dopo pochi minuti dalla somministrazione è finito in rianimazione, sta lottando tra la vita e la morte in queste ore .Prego x lui e sono acconto alla sua famiglia. Un consiglio: NON VACCINATEVI..». Questa notizia è falsa. Andiamo con ordine. La foto è reale e mostra il tecnico sanitario di radiologia medica e consigliere comunale di Torino ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 1 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo che veste un camice azzurro e indossa una mascherina chirurgica, mentre riceve un’iniezione. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Lui è il mio amico Andrea Russidie medico radiologo al San Luigi di Orbassano, sta mattina si è vaccinato per il-19 ma purtroppopochi minuti dalla somministrazione èin, sta lottando tra la vita e la morte in queste ore .Prego x lui e sono acconto alla sua famiglia. Un consiglio: NON VACCINATEVI..». Questa notizia è falsa. Andiamo con ordine. La foto è reale e mostra il tecnico sanitario di radiologia medica edi...

Advertising

CarloStagnaro : La prima lezione del #vaccino è che non ci salverà lo stato imprenditore. Il vero miracolo non è averlo a neanche u… - ZZiliani : Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: #Tonali è lontano anni l… - dchinellato : Non vi eravate dimenticati di quanto incredibile è Steph Curry, vero? Ecco il promemoria: 62 punti, nuovo massimo i… - anninavigneto : RT @siceid: Un successo del Governo Conte? E non ricominciate con la storia che con lui i treni passano in orario perché non è vero! - elena_ele6 : RT @fraversion: sotto l’hashtag GFVIP una discarica di aggressività, commenti da bulletti della tastierina, insulti, scontri buongiornissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero "Non è vero che in porto non ci sono controlli La polizia non può mica stare piantonata qua" il Resto del Carlino Piandelagotti fa i conti con un altro blackout Ma stavolta Enel si fa trovare pronta

FRASSINORO Non solo disagi negli spostamenti e vere e proprie paralisi viarie. Le precipitazioni eccezionali hanno anche riportato l’incubo blackout in Appennino. È successo dalle 23 di sabato nella z ...

Vaccinazioni anti Covid a rilento in Italia e non solo: cosa non funziona?

Comincia la settimana delle vere vaccinazioni. L'Italia, come molti altri paesi, è in ritardo: mancano organizzazione, personale e materiali ...

FRASSINORO Non solo disagi negli spostamenti e vere e proprie paralisi viarie. Le precipitazioni eccezionali hanno anche riportato l’incubo blackout in Appennino. È successo dalle 23 di sabato nella z ...Comincia la settimana delle vere vaccinazioni. L'Italia, come molti altri paesi, è in ritardo: mancano organizzazione, personale e materiali ...