Manila Nazzaro racconta sui social la perdita del suo bambino | «L’aborto non è un tabù»

(Di lunedì 4 gennaio 2021)con il compagno Lorenzo Amoruso (Foto Instagram @il suo dolore sui. L’ex Miss Italia ha perso ilche aspettava dal compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Un aborto spontaneo che l’ha segnata profondamente. E ha deciso di condividere la sua esperienza con un post su Instagram, spiegandone poi il motivo: «Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi». Leggi anche ›e Lorenzo Amoruso: dopo Temptation Island, ora c’è la proposta di matrimonio ...

L’ex Miss Italia, già mamma di due, ha postato una foto in cui d'oro vestita bacia il compagno. Uno scatto di Capodanno con cui svela però di aver vissuto, poche settimane fa, il dramma un aborto spon ...Manila Nazzaro, ex Miss Italia e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso quest’estate sono stati tra i protagonisti del reality show per coppie “Temptation Island Vip”. La coppia aveva partecipato all’edizion ...