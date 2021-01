La variante sudafricana fa paura Rende il vaccino inefficace? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Ferro L'Inghilterra è preoccupata dalla variante sudafricana, potenzialmente più contagiosa di quella inglese. "È un problema molto significativo", ha detto il ministro della salute. Ora si teme anche per i vaccini "Sono incredibilmente preoccupato per la variante sudafricana": sono queste le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista di questa mattina alla Bbc. "Problema significativo" La nuova variante del Covid-19 identificata in Sudafrica sarebbe ancora più pericolosa di quella britannica, già altamente contagiosa: il primo ministro ha aggiunto che si tratta di un "problema molto significativo" poiché è stata associata ad una maggiore carica virale del virus e, forse, sta contribuendo a livelli ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Ferro L'Inghilterra è preoccupata dalla, potenzialmente più contagiosa di quella inglese. "È un problema molto significativo", ha detto il ministro della salute. Ora si teme anche per i vaccini "Sono incredibilmente preoccupato per la": sono queste le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista di questa mattina alla Bbc. "Problema significativo" La nuovadel Covid-19 identificata in Sudafrica sarebbe ancora più pericolosa di quella britannica, già altamente contagiosa: il primo ministro ha aggiunto che si tratta di un "problema molto significativo" poiché è stata associata ad una maggiore carica virale del virus e, forse, sta contribuendo a livelli ...

