In volo per 11 ore a -60 gradi appeso nel carrello di un aereo: la drammatica storia del migrante diventa un documentario (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’amico è precipitato nel vuoto mentre l’aereo stava per atterrare, lui ce l’ha fatta sopravvivendo alle gelide temperature ad alta quota. Oggi la sua storia diventa un commovente documentario Davvero drammatica la storia che arriva da Londra e che riguarda un uomo, sopravvissuto ad un volo intercontinentale di 11 ore decollato da Johannesburg, in Sudafrica, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’amico è precipitato nel vuoto mentre l’stava per atterrare, lui ce l’ha fatta sopravvivendo alle gelide temperature ad alta quota. Oggi la suaun commoventeDavverolache arriva da Londra e che riguarda un uomo, sopravvissuto ad unintercontinentale di 11 ore decollato da Johannesburg, in Sudafrica, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ItalianAirForce : Volo in formazione per i nostri velivoli che assicurano costantemente la #DifesaAerea. Destinazione: l'inizio di u… - fabe147gta : RT @loiaconosalvat3: #ConCasaLettori @CasaLettori E poi si ascende Come piume e guizzo di fiamma Si sta Come in volo su un’altra faccia d… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Conte e Di Maio in volo in Libia per la liberazione dei pescatori italiani. Si sono 'arresi', premier e ministro degli… - antomagra : RT @italiavola: flyDubai in trattativa per aprire Malta al posto di Emirates. Il volo farà scalo anche a Catania - tmswarkles : A me partono i 5 minuti quando Ryanair non mi fa modificare il volo perché c'è differenza di IVA. Devono ringraziar… -