In bilico la riapertura della scuola il 7 gennaio, studenti e genitori non ci stanno: «Ci hanno ignorato, le priorità sono sempre altre» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiusa, socchiusa, spalancata. Sul grado di apertura della scuola, in queste ore, si sta riaccendendo il dibattito politico. È una discussione intermittente: se n’è parlato ad agosto, in vista dell’inizio dell’anno scolastico di settembre. Poi c’è stata la chiusura di ottobre e il silenzio. Fino ai primi di dicembre, quando la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha insistito, senza successo, per il ritorno in classe degli studenti delle superiori. All’accensione delle luminarie natalizie con il decreto Natale è corrisposto, però, lo spegnimento di ogni dibattito sulla questione: i centri commerciali sono rimasti quasi sempre aperti, le vie dello shopping zeppe di persone, le scuole, invece, vuote. Queste contrapposizioni hanno esacerbato gli animi nella popolazione scolastica ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiusa, socchiusa, spalancata. Sul grado di apertura, in queste ore, si sta riaccendendo il dibattito politico. È una discussione intermittente: se n’è parlato ad agosto, in vista dell’inizio dell’anno scolastico di settembre. Poi c’è stata la chiusura di ottobre e il silenzio. Fino ai primi di dicembre, quando la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha insistito, senza successo, per il ritorno in classe deglidelle superiori. All’accensione delle luminarie natalizie con il decreto Natale è corrisposto, però, lo spegnimento di ogni dibattito sulla questione: i centri commercialirimasti quasiaperti, le vie dello shopping zeppe di persone, le scuole, invece, vuote. Queste contrapposizioniesacerbato gli animi nella popolazione scolastica ...

