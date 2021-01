Grande Fratello Vip: Natalia Paragoni rifiuta l’invito di Alfonso Signorini e diffida il programma – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip era questa sera attesa l’attuale fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni per un ulteriore confronto dopo la rivelazione scioccante di Dayane Mello. La modella brasiliana aveva infatti diffuso voci secondo cui la ragazza avrebbe tradito Zelletta in occasione di una vacanza a Capri. La voce è stata sostenuta anche da Giacomo Urtis, che ha sottolineato come fosse un fatto noto a molti dell’ambiente. Attesa nella casa, Natalia, a sorpresa, ha dato forfait, rifiutando l’invito di Alfonso Signorini e diffidando il programma dal trattare ulteriormente l’argomento. Ecco il VIDEO: View this post on Instagram A post ... Leggi su trendit (Di martedì 5 gennaio 2021) AlVip era questa sera attesa l’attuale fidanzata di Andrea Zelletta,per un ulteriore confronto dopo la rivelazione scioccante di Dayane Mello. La modella brasiliana aveva infatti diffuso voci secondo cui la ragazza avrebbe tradito Zelletta in occasione di una vacanza a Capri. La voce è stata sostenuta anche da Giacomo Urtis, che ha sottolineato come fosse un fatto noto a molti dell’ambiente. Attesa nella casa,, a sorpresa, ha dato forfait,ndodindo ildal trattare ulteriormente l’argomento. Ecco il: View this post on Instagram A post ...

