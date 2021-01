E dopo il 7? Nuovo vertice del Governo Possibile provvedimento anche in serata (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto nella giornata di lunedì 4 gennaio un Nuovo vertice di Governo in vista del Nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) È previsto nella giornata di lunedì 4 gennaio undiin vista delsulle restrizioni da adottareil 7 gennaio.

Advertising

VittorioSgarbi : #vaccini 'Dopo tre giorni di inoculi siamo a 67.341 su 479.700 dosi'. Il fallimento di questo Governo è nei numeri.… - Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - spearbinslight : Quando scrive su bubble ti chiede che fai? e due secondi dopo sta dormendo poi torna e scusate mi sono addormentato poi sparisce di nuovo - violinsonata26 : RT @muratcinar: #Turchia: dopo il golpe dell'80, per la prima volta, il Pres della Rep nomina un rettore fuori dall'ambito universitario. #… -