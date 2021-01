Diritti tv Serie A, in corsa anche il Canale di Lega (Di lunedì 4 gennaio 2021) C'è una grande novità sui Diritti tv di Serie A del triennio 2021/24: nel bando è prevista la possibilità della creazione di un Canale tematico gestito direttamente dalla Lega che punta a incassare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) C'è una grande novità suitv diA del triennio 2021/24: nel bando è prevista la possibilità della creazione di untematico gestito direttamente dallache punta a incassare ...

Serie A, i bandi per i diritti tv: c'è anche il canale di Lega

(ANSA) – MILANO, 04 GEN – La Lega calcio serie A punta a incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dai diritti tv nazionali del triennio 2021/24, in un bando in cui -apprende l’ANSA- è previst ...

Il bando dei diritti tv, c'è anche il Canale. La Lega punta a 1,15 miliardi

La Lega di serie A punta a incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dai diritti tv domestici del triennio 2021-24, in un bando in cui è prevista anche la possibilità della creazione di un Can ...

