Dati di vendita, risultati dei videogiochi fino al 3 gennaio 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) I giocatori britannici premiano Animal Crossing: New Horizons, negli ultimi Dati di vendita del 2020 per i videogiochi nel Regno Unito Dopo una settimana di pausa, abbiamo di nuovo dei succosi Dati di vendita per i videogiochi in formato fisico sul suolo britannico: c'è molto di cui parlare, quindi andremo spediti. Animal Crossing: New Horizons è uno dei due soli aumenti nelle vendite (7%) della settimana appena conclusa, rendendolo l'esclusiva più venduta del 2020, battendo FIFA 21 che grazie al formato multipiattaforma è il gioco più venduto dell'anno scorso, e che però questa settimana dovrà accontentarsi di un secondo posto con un calo del 55%. Mario Kart 8 Deluxe, invece, si ritrova terzo con un calo del 35%. I Dati di vendita calanti di fine ...

