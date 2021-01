Danneggiati vetture | monopattini e auto Polizia | due denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – Gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno individuato e denunciato dopo un’accurata indagine un uomo di 44 anni e una donna di 36 che intorno alle 2 di notte del 21 novembre scorso si sono resi responsabili in concorso di danneggiamento di una vettura dellae dia noleggio oltre che diin sosta. L’indagine e’ partita dalla visione delle immagini di video sorveglianza che hanno immortalato l’uomo mentre in piazza Cavour afferrava un monopattino a noleggio scaraventandolo su uncon colori di istituto, mentre la complice gli faceva da palo. Dai telefoni agganciati alla cella del luogo in cui si e’ verificato il fatto nello stesso orario i poliziotti sono riusciti ad individuare due telefoni di cui uno intestato proprio alla donna. Grazie a un precedente ...